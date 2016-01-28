Роналду недоволен интересом «Реала» к Неймару

классно...кристина... удовлетворенный прилетает в очередной раз из Морокко...а в реале уже играет Неймар под 7 номером
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду недоволен трансферными планами президента клуба Флорентино Переса.
Сообщается, что португальцу не понравился интерес, который руководство "Реала" проявляет к нападающему "Барселоны" Неймару. По мнению Роналду, клуб ищет ему замену за его спиной.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что представители "Реала" беседовали с Неймаром на церемонии вручения "Золотого мяча".