Роналду недоволен интересом «Реала» к Неймару

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду недоволен трансферными планами президента клуба Флорентино Переса.

Сообщается, что португальцу не понравился интерес, который руководство "Реала" проявляет к нападающему "Барселоны" Неймару. По мнению Роналду, клуб ищет ему замену за его спиной.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что представители "Реала" беседовали с Неймаром на церемонии вручения "Золотого мяча".