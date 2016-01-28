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    Роналду недоволен интересом «Реала» к Неймару

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду недоволен трансферными планами президента клуба Флорентино Переса.

    Сообщается, что португальцу не понравился интерес, который руководство "Реала" проявляет к нападающему "Барселоны" Неймару. По мнению Роналду, клуб ищет ему замену за его спиной.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что представители "Реала" беседовали с Неймаром на церемонии вручения "Золотого мяча".

    Источник: Goal.com

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    28.01.2016 20:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 января 2016, 16:26

      классно...кристина... удовлетворенный прилетает в очередной раз из Морокко...а в реале уже играет Неймар под 7 номером

      0
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      Рейтинг: +25

      медведь 102 29 января 2016, 08:09

      Боится что Неймар будет лучше его играть

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 29 января 2016, 07:29

      По сути то Криро давно уже не играет на высшем уровне,как в былые времена.Бить штрафные да пенальти-это все что он может,да и то уже не всегда получается.А как заработать это все вы и сами все видите(только со слезами на глазах) не в обиду фанатам!Пока Криро несет золотые яйца(рекламой,футболки ит.д) Перес его не выкинет.Но похоже уже конец на подходе для Криро........! Вывод-возраст!

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 января 2016, 23:57

      Теория заговора у Кристинки за спиной!!!

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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 28 января 2016, 22:53

      Роналду-отрезанный ломоть...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 января 2016, 21:21

      В Манчестер ему дорога,и зарплату хорошую предложат,и примут отлично

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 28 января 2016, 21:09

      Он понимает, что Реал выжал из него и хочет выкинуть его на помойку, но мне его не жаль. Неймар круче Кристи, и финтами и техникой.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Igorello97 28 января 2016, 21:20

      Не стоит сейчас их сравнивать,один молод,а другому уже 30.Посмотрим как сложиться карьера у Неймара,но на данный момент Роналдо круче чем Неймар,так как выйграл кучу трофеев и личных наград!Когда Криштиано было 23,он тоже финтил будь здоров!

      3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > джон базелон 29 января 2016, 06:20

      Месси как финтил,так и финтит.Значит все таки действительно он самый лучший!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Fin035 2 февраля 2016, 23:39

      Хмм..А я писал про Месси??

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