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    Браво: «Гризманн отлично поработал над собой и теперь он является футболистом топ-класса»

    Вратарь "Барселоны" Клаудио Браво восхищен игрой форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

    "Гризманн приятно удивил меня. Он приходил в гости ко мне домой, я давал ему советы, когда видел, что он делает что-то не то. Антуан отлично поработал над собой и теперь он является футболистом топ-класса. Думаю, что уровень его игры позволит ему успешно выступать за "Барселону", - сказал Браво.

    Стоит отметить, что Браво и Гризманн в течение нескольких лет вместе выступали за "Реал Сосьедад".

    Источник: Goal.com

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    28.01.2016 00:49
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Fc-Tepek 28 января 2016, 15:20

      Выступать за Барселону?

      -1
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