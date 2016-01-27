Эшли Коул перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Известный английский защитник Эшли Коул стал игроком американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси".

Условия личного контракта игрока не сообщаются. Напомним, что некоторое время назад 35-летний Коул расторг контракт с "Ромой" и стал свободным агентом. Таким образом, футболист достался американцам бесплатно.

35-летний Коул ранее выступал за "Арсенал" и "Челси". За сборную Англии сыграл 107 матчей.