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    Эшли Коул перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Известный английский защитник Эшли Коул стал игроком американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси".

    Условия личного контракта игрока не сообщаются. Напомним, что некоторое время назад 35-летний Коул расторг контракт с "Ромой" и стал свободным агентом. Таким образом, футболист достался американцам бесплатно.

    35-летний Коул ранее выступал за "Арсенал" и "Челси". За сборную Англии сыграл 107 матчей.

    Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    27.01.2016 19:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 января 2016, 21:49

      МЛС и Китайская супер-лига должны пугать Европейский-топ 5, т.к. такими темпами скоро МЛС и Китайская лига станут топ-мировыми чемпионатами.

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