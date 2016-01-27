Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Нет сомнений в том, что Хиддинк смог значительно улучшить атмосферу в «Челси»

    Защитник московского "Динамо" Юрий Жирков, ранее выступавший за лондонский "Челси", выразил мнение, что с Гусом Хиддинком у руля команды синие смогут вернуться на вершину турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

    "Я знаю Хиддинка, и у меня нет сомнений, что он смог значительно улучшить атмосферу в "Челси" и снять напряженность. Недавний провал синих связан с психологией. В прошлом сезоне "Челси" выиграл чемпионат, и это наложило отпечаток на нынешнюю кампанию. Когда ты завоевываешь титул, то защитить его, играя на высочайшем уровне, сложнее. Несмотря на текущие проблемы, думаю, Хиддинк выведет команду из кризиса и в следующем сезоне вернет ее на вершину турнирной таблицы.

    Шансы "Челси" и "ПСЖ" в Лиге чемпионов равны. У обеих команд чудесные сбалансированные составы. Надеюсь, моя бывшая команда сумеет одержать победу", - сказал Жирков.

    Источник: Reuters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2016 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 27 января 2016, 22:40

      Красава Жирков уважуха

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11