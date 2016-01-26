Мутко: «Важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне»

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал предстоящий летний переход полузащитника "Динамо" Юрия Жиркова в "Зенит".

"Нам важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне, в конкурентной среде, играли в еврокубках, в сильнейших клубах, чтобы играли в европейских клубах. Во внутриклубную политику я не вмешиваюсь, могу только сказать, что Юра – игрок высокого уровня. Желаю ему удачи. Ну а то, что до конца сезона он останется в "Динамо" – это тоже хороший клуб. Сейчас самое главное, чтобы у него была игровая практика, у нас впереди чемпионат Европы", - сказал Мутко.

Напомним, что "Зенит" договорился о переходе Жиркова летом, когда у него закончится контракт с "Динамо". Впрочем, "Зенит" надеется договориться с "Динамо" о переходе игрока уже этой зимой.