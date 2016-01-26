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    Мутко: «Важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне»

    Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал предстоящий летний переход полузащитника "Динамо" Юрия Жиркова в "Зенит".

    "Нам важно, чтобы футболисты сборной выступали на самом высоком уровне, в конкурентной среде, играли в еврокубках, в сильнейших клубах, чтобы играли в европейских клубах. Во внутриклубную политику я не вмешиваюсь, могу только сказать, что Юра – игрок высокого уровня. Желаю ему удачи. Ну а то, что до конца сезона он останется в "Динамо" – это тоже хороший клуб. Сейчас самое главное, чтобы у него была игровая практика, у нас впереди чемпионат Европы", - сказал Мутко.

    Напомним, что "Зенит" договорился о переходе Жиркова летом, когда у него закончится контракт с "Динамо". Впрочем, "Зенит" надеется договориться с "Динамо" о переходе игрока уже этой зимой.

    Источник: Р-Спорт

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    26.01.2016 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 27 января 2016, 00:15

      И что???

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 января 2016, 18:47

      А, может быть, Зениту пора продавать места в клубе, а не самим платить таким вот новичкам

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > APchelov 26 января 2016, 18:56

      Не путай Зенит с правительством, ага.

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