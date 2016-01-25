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    Президент «Палермо»: «Дибала – это молодой Месси, он стоит 100 миллионов»

    Президент "Палермо" Маурисио Дзампарини предрекает нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале большое будущее. Напомним, Дибала перешел в туринский клуб из "Палермо" летом 2015 года.

    "Я продал его за 32 миллиона евро плюс восемь миллионов бонусов. Из-за таких сумм трансфер сопровождался скандалом, а теперь говорят, что генеральный директор "Ювентуса" Маротта – гений. Дибала стоит 100 миллионов, он – молодой Месси", – сказал Дзампарини.

    Источник: Football Italia

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    25.01.2016 22:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -40

      sierense 26 января 2016, 17:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да да,он лучше
      Forza Juve

      -10
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 января 2016, 22:47

      Было бы неплохо, в ЮВЕ игроки в разы вырастают в цене

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 января 2016, 22:45

      Палермо, блин? Мафия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 января 2016, 22:29

      У него все по 100 лямов стоят

      3
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