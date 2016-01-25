Президент «Палермо»: «Дибала – это молодой Месси, он стоит 100 миллионов»

Президент "Палермо" Маурисио Дзампарини предрекает нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале большое будущее. Напомним, Дибала перешел в туринский клуб из "Палермо" летом 2015 года.

"Я продал его за 32 миллиона евро плюс восемь миллионов бонусов. Из-за таких сумм трансфер сопровождался скандалом, а теперь говорят, что генеральный директор "Ювентуса" Маротта – гений. Дибала стоит 100 миллионов, он – молодой Месси", – сказал Дзампарини.