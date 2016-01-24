Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булыкин: «В будущем хочу стать спортивным функционером»

    Экс-нападающий "Локомотива", "Динамо" и "Волги" Дмитрий Булыкин рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока, отметив, что отлично бы справился с деятельностью спортивного функционера.

    "Тренерская работа – это минимум, на что я способен. Если у человека есть коммуникабельность, образование, желание, он вполне может быть спортивным функционером. Не только в футбольном клубе, но и в какой-то организации. Лично мне ближе спортивное функционирование. Отвечать в клубе за спортивную составляющую – оптимальный вариант для меня.

    Трансферные вопросы везде решают по-разному. Если стоит задача заработать на трансферах – это одно, но сейчас я знаю и таких людей, которые хотят, чтобы клуб заработал. В России это практически невозможно, хотя, к примеру, у ЦСКА получается", – сказал Булыкин.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2016 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11