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    Гарай: «Не всегда понимаю шутки Дзюбы, но парень он классный»

    Защитник "Зенита" Эсекьель Гарай рассказал о первом тренировочном сборе команды в Дохе, а также о том, кто является в команде самым веселым.

    — 12 дней в Дохе практически завершены. Какие итоги?

    — Как и любые первые сборы. Все достаточно сложно, нужно приспосабливаться к нагрузкам, но это важно. Все проходит хорошо.

    — Уже привыкли к тому, что российские клубы зимой очень долго и много тренируются, а не играют?

    — Для меня это уже третьи сборы, поэтому я привык. Да, зима долгая, поэтому приходится за один подход выполнять то, что можно было бы разбить на два. Но ничего страшного.

    — После 12 дней в Катаре команда поедет в Португалию и Испанию сразу на три недели. С вами такое вообще бывало?

    — Нет, в других командах такого не происходило, но что делать? Раз так нужно, то так нужно. Нам надо сделать все, чтобы подготовиться к Лиге чемпионов.

    — Дзюба вчера сказал, что он над вами особенно часто подшучивает. Вы его юмор понимаете?

    — Честно говоря, не всегда — языковой барьер. Но он очень классный парень, здорово, что он есть в нашей команде!

    — А кто вообще самый веселый футболист из тех, что вам встречался?

    — Сложно выделить. Везде, где бы я ни играл, были люди, которые создавали атмосферу. Поэтому выделить тут кого-то правда сложно.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.01.2016 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 января 2016, 12:29

      В зените все такие милашки!

      -3
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