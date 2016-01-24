«Арсенал» - «Челси». Онлайн-трансляция

Главное лондонское дерби никогда не оставляет болельщиков равнодушными. "Арсенал" и "Челси" находятся на разныз полюсах турнирной таблицы, но однозначного фаворита в таких матчах нет.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Челси". Начало в 19:00, не пропустите!