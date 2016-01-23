Широков: «Мой контракт был расторгнут по соглашению сторон»

Полузащитник Роман Широков прокомментировал ситуацию с расторжением контракта со "Спартаком".

"Сегодня мы поставили подписи под документом о расторжении контракта без взаимных претензий и по соглашению сторон. Я благодарен футбольному клубу "Спартак". С этого момента нахожусь в статусе свободного агента и начинаю поиск команды, в составе которой смогу получить игровую практику для подготовки к чемпионату Европы и принести пользу новому коллективу", – отметил Широков.