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    Широков: «Мой контракт был расторгнут по соглашению сторон»

    Полузащитник Роман Широков прокомментировал ситуацию с расторжением контракта со "Спартаком".

    "Сегодня мы поставили подписи под документом о расторжении контракта без взаимных претензий и по соглашению сторон. Я благодарен футбольному клубу "Спартак". С этого момента нахожусь в статусе свободного агента и начинаю поиск команды, в составе которой смогу получить игровую практику для подготовки к чемпионату Европы и принести пользу новому коллективу", – отметил Широков.

    Источник: Р-Спорт

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    23.01.2016 13:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 23 января 2016, 17:03

      Ну, не знаю, по игре и человеческим качествам, я бы лучше Жоаозиньо хотел видеть в сборной. Мое личное мнение.

      1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 23 января 2016, 15:44

      значит всё ладушки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 14:59

      Спартак поступил по-человечески, отпустив Широкова ИГРАТЬ!
      А вот Бухарова гноили, даже, когда он захотел уйти от бешеной зарплаты...

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 14:19

      И вы с Минасовым ничего со Спартака при этом не урвали? Не верю, блин!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 23 января 2016, 14:18

      а мог еще полгода за спартак поиграть за нормальное бабло и подготовится к евро, посмотрим кто теперь его возьмет - анжи? терек?
      урал? и то если зарплату потянут

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 января 2016, 13:58

      Отмучался

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 23 января 2016, 14:20

      Ага! Деньги считать!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Aztec58 23 января 2016, 15:17

      Так они все так мучаются,даже 17 летние пацаны уже на меринах катают

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