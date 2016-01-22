Пресс-служба «Матч ТВ»: «Некоторые сотрудники смогут работать на других проектах»

Пресс-служба канала «Матч ТВ» прокомментировала оптимизацию своего штата сотрудников.

«К моменту запуска канала в ноябре 2015 года к работе на «Матч ТВ» было привлечено около 1200 сотрудников объединенных редакций «НТВ Плюс» и «Россия 2». В процессе работы у некоторых специалистов увеличилась зона ответственности и обязанности, у других же, наоборот, сократилась.

Первые несколько месяцев мы работали в тестовом режиме. Сейчас мы вводим практику работы с персоналом, которую используют многие телевизионные компании.

Теперь некоторые наши сотрудники, время которых мы не используем на 100 процентов, могут свободно работать на других проектах. Прежняя версия договора существенно ограничивала такую возможность», – сказано в заявлении пресс-службы.