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    «Матч ТВ» проведет оптимизацию штата сотрудников

    Руководство телеканала "Матч ТВ" приняло решение об оптимизации численного состава персонала. Под это решение также попадет ряд ведущих и комментаторов. Таким образом, планируется вывести часть сотрудников канала за штат.

    «Матч ТВ планирует оптимизацию численности персонала. Сегодня вечером часть сотрудников уже получила уведомления. Им будет предложено заключить договоры, предполагающие выплаты только за фактически выполненную работу: комментирование матчей и ведение программ в прямом эфире. Одновременно у комментаторов появится возможность без согласования с администрацией канала работать в других СМИ. Оптимизация затронет не менее половины комментаторского состава канала», - проинформировал источник, знакомый с ситуацией.

    Отметим, что фамилии тех, кто попадет под оптимизацию персонала, источник назвать отказался.

    Источник: Р-Спорт

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    22.01.2016 18:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 января 2016, 22:41

      Обычное сокращение штатов,а обозвали оптимизацией,то у комментаторов это была основная работа,а теперь будет договорная без оплаты больничных,отпусков и премиальных!

      0
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      Рейтинг: +1305

      Taps 22 января 2016, 21:07

      Птицына брать не надо !
      По двое не комментировать, денег не хватит.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 19:00

      Честно говоря, давно уже напрягают трансляции матчей по Матч ТВ, Двое у микрофона. третий с микрофоном на бровке, все при деле: полемизируют, пикируются, подтрунивают, правда, периодически вопрошают, а что там случилось, а кому карточка, а за что? Оставьте одного комментатора и пусть работает, блин, а не развлекается, ага.

      2
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      Рейтинг: +1892

      multiscan > Aztec58 22 января 2016, 19:06

      3 комментатора-перебор, но "бровочника" я бы сохранил, интересно знать, хотя бы фрагментарно, о настроении "лавочников". А болтологию во время матча, вместо комментирования, я бы убрал!

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