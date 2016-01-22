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    Мостовой: «Спартак» много лет уже не брал золото, но когда-то это все равно произойдет»

    Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не покинет команду, пока она не выиграет золотые медали чемпионата России.

    "Леонид Федун все правильно сказал! Человек многое сделал и делает для клуба. Чемпионство? "Спартак" много лет уже не брал золото, но когда-то это все равно произойдет. Рекорды устанавливаются, бьются, прерываются затяжные серии. Может быть, "Спартак" станет чемпионом в ближайшие два-три года.

    Чемпионства можно добиться прежде всего благодаря футболистам. Понятно, что есть и другие составляющие: атмосфера внутри команды, финансирование. Но основная ответственность лежит именно на игроках, они же играют!

    Кто знает, что лучше – пригласить звездных легионеров или взять воспитанников из академии. Другое дело, что хороших воспитанников еще нужно найти, их не так много. До сих пор вспоминаю, как Мурата Якина заклевали за то, что он делал упор на молодых футболистах. В одной игре чуть ли не пятерых на поле выпустил", - сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2016 18:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 января 2016, 22:33

      Для этого прежде всего нужна чемпионская игра,такая,какую команда в свое время показывала при Бескове и Романцеве!

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 22 января 2016, 22:01

      когда то Спартак возьмет чемпионство и тогда болелы спама уйдут в оффлайн. Но это уже совсем другая история.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 22 января 2016, 21:11

      Спиноза, блин

      0
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      Рейтинг: +1305

      Taps 22 января 2016, 21:11

      Когда-то Спартак расформируют за ненадобностью.

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 22 января 2016, 20:02

      само собой.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 января 2016, 19:47

      ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЮСЬ

      -3
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