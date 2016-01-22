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    Сысуев сменил «Мордовию» на «Уфу»

    Полузащитник "Мордовии" Дмитрий Сысуев продолжит свою карьеру в "Уфе". Об этом сообщает официальный сайт саранского клуба. 28-летний хавбек перешел в клуб из столицы Башкортостана на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт со своей бывшей командой.

    "В футбольный клуб "Мордовия" поступило предложение о переходе игрока, которое совпало с желанием самого футболиста. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    Сегодня вечером Дмитрий отправляется в столицу Башкортостана, откуда вместе со своей новой командой отбудет на Кипр для участия в учебно-тренировочном сборе", - говорится в сообщении.

    В текущем сезоне Сысуев провел шесть матчей за молодежный состав "Мордовии", голов не забивал.

    Источник: ФК «Мордовия»

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    22.01.2016 16:38
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