Сысуев сменил «Мордовию» на «Уфу»

Полузащитник "Мордовии" Дмитрий Сысуев продолжит свою карьеру в "Уфе". Об этом сообщает официальный сайт саранского клуба. 28-летний хавбек перешел в клуб из столицы Башкортостана на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт со своей бывшей командой.

"В футбольный клуб "Мордовия" поступило предложение о переходе игрока, которое совпало с желанием самого футболиста. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сегодня вечером Дмитрий отправляется в столицу Башкортостана, откуда вместе со своей новой командой отбудет на Кипр для участия в учебно-тренировочном сборе", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Сысуев провел шесть матчей за молодежный состав "Мордовии", голов не забивал.