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    Агент: «За Пато ведут борьбу четыре клуба»

    Жилмар Велоз, представляющий интересы форварда "Коринтианса" Алешандре Пато, заявил, что за его клиента ведут борьбу клубы из АПЛ и чемпионата Порутгалии.

    "Зимнее трансферное окно имеет очень небольшой период. За Пато ведут борьбу "Челси", "Ливерпуль", "Бенфика" и "Спортинг". Шансы имеются у всех четырех клубов", – отметил Велоз.

    Ранее появилась информация о том, что "Ливерпуль" уже достиг договоренности с "Коринтиансом" о переходе нападающего. Кроме того, сообщалось, что сам Пато хочет продолжить карьеру в "Челси" и уже дал устное согласие "аристократам".

    Напомним, что последние два сезона игрок провел в аренде в "Сан-Паулу".

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.01.2016 02:15
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