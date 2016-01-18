Маурисио: «Были предложения из Германии, Испании, Франции»

Полузащитник «Зенита» Маурисио, недавно перешедший из «Терека», рассказал о других вариантах продолжения карьеры.

«Вариант с «Зенитом» возник три дня назад. Все произошло неожиданно и очень быстро. Когда в конце прошлого года объявил, что покидаю "Терек", планировал уехать в Европу. Были предложения из Германии, Испании, Франции. Самое конкретное – от "Шальке", – сказал Маурисио.

По словам игрока, он летал в Гельзенкирхен, где пообщался с руководством «Шальке».

«В декабре летал. Мне показали стадион, посмотрел, как "Шальке" обыграл "Ганновер". Тепло пообщался с генеральным директором клуба Хорстом Хельдтом и главным тренером Андре Брайтенрайтером. Обо всем договорились. Казалось, подписание контракта – уже формальность. И вдруг застопорилось. Каждые два дня от руководителей клуба слышал одно и то же, мол, ждите, скоро все решим. В какой-то момент неопределенность начала тяготить. Время шло, звали разные команды, однако ни с кем в переговоры не вступал. Был на 90 процентов уверен, что стану игроком "Шальке". Но Бог, наверное, этого не захотел. Когда позвонили из "Зенита", долго не раздумывал. Прилетел в Петербург и подписал контракт. Чему очень-очень рад».