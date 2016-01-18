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    Мутко: «Вопрос о переносе Кубка конфедераций-2017 не рассматривается»

    Глава РФС Виталий Мутко развеял слухи о том, что ФИФА может лишить Санкт-Петербург права на проведение Кубка конфедераций-2017.

    «Эта информация не соответствует действительности. Я только сейчас говорил с руководством города и обратил внимание на то, что выскочила такая информация. Это большой живой проект, не все бывает вовремя и в срок.

    Вопрос о переносе турнира из Санкт-Петербурга не рассматривается. Есть вопросы по транспортной концепции и другим моментам. В ближайшее время я или руководство оргкомитета будем там», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2016 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 18:28

      Говорящая голова, не всегда понимающая, что говорит, ага.

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