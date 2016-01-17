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    Канга: «Почему бы «Ростову» не стать чемпионом?»

    Нападающий "Ростова" Каку Гуелор Канга рассказал о том, что в команде пока никто не думает о еврокубках.

    "Мы не думаем об этом! Лига чемпионов, Лига Европы... Это все потом! А сейчас просто готовимся к каждому следующему матчу. Получаем от игры кайф и никого не боимся. У нас появился потрясающий тренер, один из сильнейших, с которыми я работал. Прекрасно знаю, каких успехов добился Курбан Бердыев с "Рубином". Это сильная личность. Харизматичная. На каждой тренировке он требует с игроков максимум возможного. Нынешнее второе место, конечно же, в первую очередь его заслуга. А если мы и дальше сможем выполнять все его требования, то почему бы не стать чемпионами? Ничего невозможного в футболе нет!", - заявил Канга.

    Напомним, после 18 туров чемпионата России "Ростов" находится на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет в своем активе 34 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2016 22:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 00:46

      Дыхалки не хватит, ага.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Aztec58 18 января 2016, 10:01

      Ну у Спартака дыхалка сбиту уже очень давно! И шансов на ее восстановление пока на горизонте не наблюдается))))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 января 2016, 23:33

      Ну ну ну, не говори гоп пока не перепрыгнешь, уже забыл как при Толстых судьи Ростов "любили"?
      Российский чемпионат он не такой просто выше "куда не просили" не залезешь.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > FanatSerj 18 января 2016, 00:47

      Судьи завсегда под Гинером ходят.

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