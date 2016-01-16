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    Раньери: «Наша следующая цель – набрать еще 40 очков»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал ничью в матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1).

    «Мы начали очень хорошо. Возможно, сначала «Астон Вилла» немного нервничала, мы забили гол и имели шанс убить интригу, но не забили пенальти, и соперник воспрянул духом. Во втором тайме была большая битва, и в моменте с пропущенным голом нам не повезло, ведь нападающий коснулся мяча рукой, а судья этого не заметил. Мы потеряли контроль над игрой. Конечно, они пытались давить, но каких-то явных моментов у них не было. Мы упустили две возможности забить в контратаках, но это футбол. Мы набрали одно очко, и это хорошо.

    Наша следующая цель – набрать еще 40 очков. Мы заработали 39 баллов в первой половине сезона и хотим вторую провести лучше. Я знаю, что это сложно и амбициозно, но почему нет?», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    16.01.2016 23:00
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