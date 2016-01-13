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    ФИФА дисквалифицировала Вальдивию на четыре матча, Варгаса – на два

    Полузащитник сборной Чили Хорхе Вальдивия дисквалифицирован на четыре матча, а его партнер по национальной команде Эдуардо Варгас – на два. Такое решение приняла ФИФА.

    Оба футболиста отстранены от матчей за инциденты, произошедшие во время встречи первого отборочного раунда на ЧМ-2018 против Уругвая (0:3). В той игре Вальдивия получил красную карточку за то, что активно выражал недовольство работой судей. Варгас же наказан за неприличные жесты в адрес болельщиков.

    Ближайшими соперниками чилийцев по отбору на ЧМ-2018 будут сборные Аргентины, Венесуэлы, Парагвая и Боливии.

    Источник: ФИФА

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    13.01.2016 23:12
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