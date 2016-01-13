Румменигге предложил создать лигу из 20 лучших команд пяти ведущих чемпионатов

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился идеей создания нового европейского клубного турнира. По его задумке, в этой лиге будут играть 20 команд, представляющих пять ведущих национальных первенств Европы.

"Новый турнир может проводиться как под эгидой УЕФА, так и быть независимым – оба варианта не исключены. Думаю, турнир, в котором участвуют 20 лучших клубов из Испании, Англии, Италии, Германии и Франции, был бы сильнее отдельных чемпионатов. Возможно, в будущем некоторые матчи этой лиги можно будет проводить в Азии или Америке", – сказал Румменигге.

Сообщается, что идею немца уже поддержали президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и Союз европейских клубов.