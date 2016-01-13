Кержаков: «Испытываю кайф от тренировок в «Цюрихе»

Форвард петербургского "Зенита" Александр Кержаков доволен своим новым местом работы. Напомним, что зимой российский футболист отправился в аренду в швейцарский "Цюрих",

"Я реально смотрел на вещи и понимал, что, не имея игровой практики в полгода, уходить в чемпионат Испании, где первые матчи года играют уже 2 января, нет смысла. Для чего? Просто для того, чтобы сидеть там на лавке? Логики в таком переходе не было.

В итоге я просто взвесил все "за" и "против" и получилось, что вариант с переходом в "Цюрих" — самый оптимальный в данной ситуации. К тому же немаловажную роль сыграло отношение руководства швейцарского клуба.

Сейчас испытываю кайф от тренировок в "Цюрихе". Потому что у меня был большой перерыв. Мне приятно, что руководство клуба так хорошо ко мне относится и верит в меня, хорошо, что кому-то еще интересна моя персона.

Завершение карьеры? Страшно уйти, не наигравшись. Когда смотрю футбол, понимаю, что хочу продолжать. Еще не наигрался", — отметил Кержаков.