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    Луческу: «Шахтер» – топовый клуб Европы»

    Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что визит его подопечных в США, где пройдет первый сбор команды, вызвал большой интерес.

    "В США очень быстро развивается футбол, и наш визит вызвал там большой интерес. Сегодня американские стадионы начинают заполняться на матчах МЛС, интерес к футболу растет. Не нужно удивляться, что "Шахтер" будет играть где-нибудь в Китае или в других азиатских странах. Так поступают все топовые команды. Я считаю, что "Шахтер" можно назвать топовым клубом Европы", – сказал Луческу в эфире канала "Футбол 1".

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2016 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 января 2016, 09:21

      Опять румын хурмы объелся! Шахтёр Львов - недокома нда недостр аны!!!!

      -1
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      Рейтинг: +10

      громов в 13 января 2016, 02:16

      што ты за лабуду несеш шахтер в том году играл в бразилии ну а в этом решили в сша так што отдыхай

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