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    Панченко: «Ткачев может принести ЦСКА реальную пользу»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко прокомментировал переход Сергея Ткачева в стан армейцев.

    "Сергей футболист очень хорошего уровня, он может принести реальную пользу ЦСКА. Надеюсь, что у него все получится, а его приход поможет выполнить поставленные перед нами максимальные задачи", – сказал Панченко.

    Также футболист поделился впечатлениями от первого сбора, который команда проходит в Кампоаморе.

    "Здесь прекрасные условия: качественные поля, тренажерный зал, бассейн, жилые корпуса. Все находится в шаговой доступности. К тому же мы живем здесь одни, без посторонних, оба отеля отданы только тренерам, команде и персоналу. Никто не мешает тренироваться и восстанавливаться, можно полностью сосредоточиться на футболе. Рад, что и второй сбор пройдет в Кампоаморе".

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.01.2016 21:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +118

      Лыков 12 января 2016, 21:08

      Ну или дзагой не в форме

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков 12 января 2016, 21:07

      Видно по Думбия не договорились, Муса в центр, Ткачев слева

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Лыков 12 января 2016, 21:32

      Еще договариваются. Но вариант вполне возможен

      0
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