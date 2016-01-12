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    «Амкар» подписал контракт с Дзаховым

    Пермский "Амкар" подписал контракт с полузащитником Давидом Дзаховым, который последние полгода тренировался в составе клуба.

    Контракт "Амкара" с Дзаховым будет действовать до лета 2018 года. 27-летний Дзахов уже выступал за основу и молодежную команды "Амкара" в сезонах 2009, 2010 и 2014/15.

    "Летом, перед началом нынешнего сезона, клуб сделал предложение о продлении контракта с Давидом, но по тем или иным причинам соглашение не было подписано. Как итог, Давид остался без команды, но обратился с просьбой тренироваться с основой. Мне кажется, что время для обсуждения той ситуации уже прошло. Главное то, что Давид вновь стал полноценной "боевой единицей" команды и сейчас готовится для участия в завершающей стадии чемпионата России", - сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.01.2016 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 января 2016, 14:55

      Гаджиев потихоньку собрал Кавказ в Амкаре.

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