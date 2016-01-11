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    Сафонов: «Нет сомнений, что Денисов уровнем выше Драгуна»

    Известный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитник Станислав Драгун будет игроком основы «Динамо».

    - На днях стало известно, что Драгун продолжит свою карьеру в "Динамо". Этот трансфер ведь не стал неожиданностью, так?

    - Думаю, что да. Мне кажется, что приобретение хавбека – это желание Андрея Кобелева, он хотел видеть этого футболиста в обойме. Это немаловажно.

    - Вряд ли этот футболист был подписан ради удлинения скамейки запасных.

    - Конечно. А смысл в той ситуации, в которой оказалось "Динамо", брать игрока на перспективу, укрепляя скамейку? Не то турнирное положение. Драгун предназначен именно для стартового состава.

    - Можно ли сказать, что Станислав станет некой заменой Игорю Денисову, который, с большой долей вероятности, сменит прописку?

    - Это больше вопрос к тренерскому штабу. Но если смотреть объективно, то Денисов по классу повыше Драгуна будет, это даже не обсуждается. Не знаю, какая там сейчас в команде ситуация с Игорем, не хочу это обсуждать. Еще раз отмечу то, что приход Драгуна – это инициатива главного тренера команды.

    Полный текст эксклюзивного интервью читайте по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 10:09
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