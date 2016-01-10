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    Генеральный директор «Кубани»: «Надеемся, что Павлюченко появится в команде»

    Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко заявил, что пока не знает, почему на сборе краснодарского клуба отсутствует нападающий Роман Павлюченко.

    –​ Правда, что Павлюченко не хочет приступать к тренировкам из-за долгов по зарплате?

    – Ничего не могу комментировать. Игроки вышли из отпуска и приступили к тренировкам. По Павлюченко пока не могу сказать. Его нет.

    –​ Вам известна причина, по которой он отсутствует?

    – Нет. Появится – тогда я вам дам комментарий.

    –​ Не пытались с ним связаться?

    – Надеемся, что он появится в команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 19:11

      Блин, хоть бы чего спёр уходя, тогда можно было и в розыск объявить, ага.

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