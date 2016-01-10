Генеральный директор «Кубани»: «Надеемся, что Павлюченко появится в команде»

Блин, хоть бы чего спёр уходя, тогда можно было и в розыск объявить, ага.
Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко заявил, что пока не знает, почему на сборе краснодарского клуба отсутствует нападающий Роман Павлюченко.
– Правда, что Павлюченко не хочет приступать к тренировкам из-за долгов по зарплате?
– Ничего не могу комментировать. Игроки вышли из отпуска и приступили к тренировкам. По Павлюченко пока не могу сказать. Его нет.
– Вам известна причина, по которой он отсутствует?
– Нет. Появится – тогда я вам дам комментарий.
– Не пытались с ним связаться?
– Надеемся, что он появится в команде.