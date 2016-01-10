Минасов: «Широков действительно летит на сбор со «Спартаком»

Агент хавбека «Спартака» Романа Широкова дал подтверждение информации, что игрок отправится в составе красно-белых на первый зимний сбор, который пройдет в ОАЭ.

«Правда, летит. У него контракт со «Спартаком», и он должен быть на работе. Он, как добросовестный работник, работает», – заявил Арсен Минасов.

Как известно, Широков покинет «Спартак» по завершении нынешнего сезона из-за нежелания клуба продлевать с ним контракт. Ранее сообщалось, что полузащитник ответил отказом на предложение "Краснодара".