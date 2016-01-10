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    Минасов: «Широков действительно летит на сбор со «Спартаком»

    Агент хавбека «Спартака» Романа Широкова дал подтверждение информации, что игрок отправится в составе красно-белых на первый зимний сбор, который пройдет в ОАЭ.

    «Правда, летит. У него контракт со «Спартаком», и он должен быть на работе. Он, как добросовестный работник, работает», – заявил Арсен Минасов.

    Как известно, Широков покинет «Спартак» по завершении нынешнего сезона из-за нежелания клуба продлевать с ним контракт. Ранее сообщалось, что полузащитник ответил отказом на предложение "Краснодара".

    Источник: Р-Спорт

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    10.01.2016 11:39
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 января 2016, 16:07

      интересно, какой откат получил Попов, когда Широкова подписывали?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 15:39

      Высокооплачиваемый пассажир. И надо было Спартаку связываться с этой нехорошей парочкой Минасов-Широков?

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