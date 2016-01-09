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    Муслин требует компенсации с «Амкара»

    Бывший главный тренер "Амкара" Славолюб Муслин обратился в Спортивный арбитражный суд в связи с его трудовым спором с пермской командой. Отмечается, что сербский специалист требует с красно-черных компенсации за досрочное расторжение трудового соглашения.

    "Нет, мы еще не расплатились с Муслином. Вопрос находится в процедурной плоскости. Дело усложняет то, что Муслин обратился в CAS. Ситуация висит, чем она закончится – не знаю. Будем решать этот вопрос. До закрытия трансферного окна еще есть время", – отметил генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин.

    Источник: ТАСС

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    09.01.2016 17:18
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