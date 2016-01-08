Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыбус отработает контракт с «Тереком» до конца

    Хавбек «Терека» Мацей Рыбус останется игроком грозненского клуба до окончания сезона. Такой информацией поделился агент игрока Мариуш Пекарски.

    «Не так давно я был на переговорах в Грозном, где стало понятно, что «Терек» не желает продавать Рыбуса. Полузащитник продолжит выступать за клуб. Такое решение было принято», – заявил Пекарски.

    Контракт Рыбуса истекает летом этого года, тем не менее, грозненцы не намерены расставаться с одним из ведущих игроков за бесценок. В клубе рассчитывают выручить от продажи игрока примерно полтора миллиона евро. Имеющиеся предложения по хавбеку не удовлетворяют данному требованию.

    В нынешнем чемпионате России Рыбус сыграл 17 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и сделав одну голевую передачу.

    Источник: Przeglad Sportowy

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2016 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11