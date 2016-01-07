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    Суарес позволил себе расистское высказывание в адрес Диопа

    В матче Кубка Испании нападающий «Барселоны» Луис Суарес спровоцировал удаление полузащитника «Эспаньола» Папакоули Диопа.

    Суарес позволил себе высказывание в адрес Диопа, которое, как сообщает Sport со ссылкой на источники в «Эспаньоле», носило расистский характер. Диоп вступил в перепалку с уругвайцем и также оскорбил его, что было замечено судьей. В результате футболист «Эспаньола» получил красную карточку.

    Напомним, Суарес был дисквалифицирован на восемь матчей за расистские высказывания в адрес Патриса Эвра, когда играл в «Ливерпуле».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 23:58
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 8 января 2016, 08:35

      Блядь, из мухи слона делают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      veltrener 8 января 2016, 05:58

      Срочно в зенит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 8 января 2016, 04:56

      Суарес мелкая зубастая шавка!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Romio-xxx 8 января 2016, 10:11

      Но игрок выдающейся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 января 2016, 00:45

      Негром назвал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Ramzes228 8 января 2016, 00:13

      суарес сам черный

      0
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