Гвардиола: «Решение об уходе из «Баварии» я принял на рождественской вечеринке»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как он принял окончательное решение о своем уходе из мюнхенского клуба.

"Я хотел поставить клуб в известность заранее, чтобы у них было достаточно времени на поиски нового тренера, и поэтому мы говорили на эту тему еще в сентябре и октябре. А окончательное решение я принял на рождественской вечеринке", – сказал Гвардиола.

Напомним, в следующем сезоне Гвардиола хочет работать в АПЛ, где основным претендентом на него считается "Манчестер Сити".