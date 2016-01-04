Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев открыл именную футбольную школу в Ингушетии. О событии рассказал отец 23-летнего игрока.

«Мой сын перед Новым годом открыл собственную футбольную школу в Ингушетии. Курировать еe буду я, так как заниматься проблемами школы нужно каждый день.

Перед открытием школы мы с сыном в пятый раз провели в Ингушетии детский турнир по футболу. В соревнованиях приняли участие четыре команды: команда города Карабулак, команда посeлка Барсуки, команда станицы Троицкая, команда станицы Орджоникидзевская. Победителем турнира стал коллектив из посeлка Барсуки», — рассказал журналистам Мустафа Оздоев.