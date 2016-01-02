Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Деку: «Каким образом вообще можно «слить» тренера?»

    Экс-хавбек "Челси" Деку выразил недоумение произошедшим с бывшим наставником "аристократов" Жозе Моуринью, уволенным не так давно со своей должности за неудовлетворительные результаты команды.

    "Не могу поверить в произошедшее. Теперь у Моуринью есть время для осознания ситуации. И я уверен, что он это сделает. Он – один из лучших в мире, ничего не поменялось. Футбол развивается сумасшедшими темпами. Четыре месяца назад ты был лучшим тренером с лучшей командой, а теперь – ставишь антирекорды.

    Мне не верится, что игроки как-то повлияли на судьбу Моуринью. Никогда не принимал в подобном участия. Да и вообще, в моей голове не укладывается, как можно подобное организовать. Это кажется невозможным, принимая во внимание уровень профессионализма футболистов и тренера", – сказал Деку.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2016 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 января 2016, 20:47

      Можно! Можно проиграть 1:7.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11