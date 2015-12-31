Алексей Миранчук: «Стоп-краном пользоваться не хотим – только вперед»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук оценил игру железнодорожников в уходящем году.

–​ Как оцените скорость, которую набрал поезд под названием «Локомотив» в чемпионате России?

– Скорость приличная! Не хотим даже вспоминать, где находится тормоз (улыбается). И стоп-краном не хотим пользоваться – только вперед!

–​ Для вас такой результат команды к промежуточному финишу ожидаем?

– Конечно, очков могло быть и побольше, но в целом первой частью сезона мы довольны. Хотя были возможности даже возглавить таблицу, но все еще поправимо.

–​ Главным событием уходящего года, наверное, назовете завоевание Кубка России?

– Думаю, да, для «Локомотива» это был важный трофей.

–​ А ваш гол в финале в ворота «Кубани», наверное, можете назвать самым красивым в своей карьере?

– Я вообще забиваю не так часто, а тут получился такой красивый сольный проход… Поэтому соглашусь, что это пока самый красивый мой гол на высшем уровне.

–​ Что для «Локо» будет важнее: пройти в Лиге Европы как можно дальше или в чемпионате России занять максимально высокое место?

– Мы не собираемся разделять эти задачи, для нас все турниры важны. Постараемся найти в себе силы, чтобы хорошо выступить и в Лиге Европы, и в премьер-лиге.