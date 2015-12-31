«Бомбардир» поздравляет читателей с Новым годом!

Дорогие читатели, творческий коллектив «Бомбардира» поздравляет вас с наступающим 2016 годом!

Пусть этот год принесет вам от жизни и, конечно же, от футбола только положительные эмоции. Больших побед любимым клубам, железных нервов и поменьше слез от разочарований. Пускай удача сопровождает вас повсюду.

Спасибо за ваше терпение, конструктивную критику и поддержку в стартовом для нашего проекта году! Мы стараемся именно для вас! В наступающем году любимых читателей ждет множество нововведений и всего того, что обязательно придется каждому по вкусу. Оставайтесь с «Бомбардиром»!

С Новым годом!

«Мужики, попадайте чаще по воротам». Футбольные красотки поздравили читателей «Бомбардира»