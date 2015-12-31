«Мужики, попадайте чаще по воротам». Футбольные красотки поздравили читателей «Бомбардира»

Круто!
Самые красивые девушки из мира футбола шлют свои новогодние видео-поздравления читателям «Бомбардира». С наступающим!
Самые красивые девушки из мира футбола шлют свои новогодние видео-поздравления читателям "Бомбардира". С наступающим!
Мария Командная, ведущая "Матч ТВ", главный редактор The Challenger
Мария Руиз Роман, нападающая ФК "Кубаночка"
Катерина Кирильчева, телеведущая
Екатерина Тырышкина, футболистка сборной России
Ульяна Лукьянченко, автор "Бомбардира" и блога "Сеск в большом городе"