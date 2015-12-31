«Мужики, попадайте чаще по воротам». Футбольные красотки поздравили читателей «Бомбардира»

Самые красивые девушки из мира футбола шлют свои новогодние видео-поздравления читателям «Бомбардира». С наступающим!

Самые красивые девушки из мира футбола шлют свои новогодние видео-поздравления читателям "Бомбардира". С наступающим! Мария Командная, ведущая "Матч ТВ", главный редактор The Challenger Мария Руиз Роман, нападающая ФК "Кубаночка" Катерина Кирильчева, телеведущая Екатерина Тырышкина, футболистка сборной России Ульяна Лукьянченко, автор "Бомбардира" и блога "Сеск в большом городе"

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