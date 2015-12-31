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    «Мужики, попадайте чаще по воротам». Футбольные красотки поздравили читателей «Бомбардира»

    31 декабря 2015
    Самые красивые девушки из мира футбола шлют свои новогодние видео-поздравления читателям «Бомбардира». С наступающим!

    Самые красивые девушки из мира футбола шлют свои новогодние видео-поздравления читателям "Бомбардира". С наступающим!

    Мария Командная, ведущая "Матч ТВ", главный редактор The Challenger

    Мария Руиз Роман, нападающая ФК "Кубаночка"

    Катерина Кирильчева, телеведущая

    Екатерина Тырышкина, футболистка сборной России

    Ульяна Лукьянченко, автор "Бомбардира" и блога "Сеск в большом городе"

    Рейтинг: 3.9 Голосов: 7
    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      dimOK752 1 января 2016, 12:37

      Круто!

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 31 декабря 2015, 15:17

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