Клопп: «Разойдемся по домам, поспим две ночи и будем готовиться к следующему матчу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 19-го тура АПЛ против «Сандерленда» (1:0).

«Мы знаем, что можем играть и лучше, но нам пришлось бороться. Мы знали, в каком положении находится «Сандерленд». Все хотят закончить год на позитиве. Нам это удалось, «Сандерленду» – нет, но мы взяли эти три очка, разойдемся по домам, поспим две ночи и будем готовиться к следующей игре. Футбол состоит из множества вещей. Нужно развивать свой стиль, но в итоге требуются результаты. Сегодня был хороший день», – сказал Клопп.