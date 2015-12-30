«Севилья» – «Эспаньол». Смотреть онлайн

В 17 туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле примет «Эспаньол». Подопечные Унаи Эмери не оставляют попыток вернутся в группу лидеров чемпионата, пока не стало совсем поздно. Но ведь и каталонцы не так далеки от манящей зоны еврокубков!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 20:15. Не пропустите!