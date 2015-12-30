РФС сообщил о продлении контрактов с рядом тренеров сборных России по футболу

На официальном сайте РФС появилась информация о продлении организацией контрактов с рядом тренеров сборных России по футболу.

«Российский футбольный союз официально сообщает о подписании новых годичных контрактов со следующими тренерами: Евгений Кузьмин (женская сборная России по мини-футболу), Сергей Кирьяков (юношеская сборная России 1997 г.р.), Дмитрий Ульянов (юношеская сборная России 2000 г.р.), Андрей Митин (юношеская сборная России 2001 г.р.), Двухгодичный контракт подписан с Михаилом Лихачевым (сборная России по пляжному футболу).

В рамках ранее подписанных соглашений продолжат работу со сборными Михаил Галактионов (юношеская сборная России 1998 г.р.), Сергей Матвеев (юношеская сборная России 1999 г.р.), Сергей Скорович (сборная России по мини-футболу), Елена Фомина (женская сборная России)», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.