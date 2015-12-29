Месси поздравил Миранчука с получением звания лучшего молодого игрока России

Нападающий «Барселоны« Лионель Месси поздравил полузащитника «Локомотива« Алексея Миранчука, который признан лучшим молодым игроком России в 2015 году.

«Поздравляю Алексея Миранчука, который является одним из игроков группы «Backed by Messi», с завоеванием награды лучшему молодому игроку года в России», – написал Месси на своей странице в Facebook.

Напомним, что Миранчук был выбран Месси в числе десяти самых перспективных футболистов мира, и в нынешнем сезоне они играют в бутсах Messi 15.