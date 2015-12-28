Пранделли: «Вылет с ЧМ в Бразилии до сих пор остается для меня открытой раной»

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли отметил, что до сих пор не отошел от крайне неудачного выступления «скуадры адзурры» на чемпионате мира 2014-го года. Напомним, что на мундиале в Бразилии итальянцы заняли лишь третье место в группе с Англией, Уругваем и Коста-Рикой, набрав всего три очка в трех встречах.

«Вылет с турнира в Бразилии по сегодняшний день остается для меня открытой раной. Я до сих пор испытываю раздражение, читая некоторые статьи. Четыре года работы были уничтожены болью от чемпионата мира. Тем не менее, я повторил бы все абсолютно так же, даже свою отставку. Я был обязан сделать это, чтобы принять свою часть ответственности. Вообще, по моему мнению, тренерам стоит подписывать соглашения с клубами на один год, а уже потом продлевать их или нет в зависимости от результата», – сказал Пранделли в интервью La Repubblica.