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    «Арсенал» ждет Артету в тренерском штабе

    Полузащитник «Арсенала» Микель Артета даже после завершения карьеры игрока может остаться в составе лондонского клуба. Руководство рассчитывает, что испанец останется в тренерском штабе. Сейчас Артета проходит обучение на тренерских курсах, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до конца текущего сезона.

    «Для начала Микелю нужно будет набраться опыта в молодежной команде, хотя я не исключаю, что он может попасть в тренерский штаб основной команды. Сейчас у нас нет особой нужды в тренерах, я доволен своим штабом, в нем собраны опытные и классные специалисты. Но в будущем он вполне может стать нашим тренером», - сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

    В текущем сезоне «Арсенал» после 17 матчей занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 36 очками. Отставание от лидирующего «Лестера» составляет два очка.

    Источник: Daily Mail

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    26.12.2015 10:32
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