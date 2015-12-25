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    Все три зимних сбора ЦСКА пройдут в Испании

    Местом проведения зимних сборов ЦСКА станет Испания. Первый сбор запланирован на период с 10-го по 22-е января, второй пройдет с 25-го января по шестое февраля, третий – с 10-го по 26-е февраля.

    На первый сбор армейцев запланировано два товарищеских поединка. В рамках второго ЦСКА предстоит побороться за победу в товарищеском турнире La Manga Cup, где красно-синим предстоит встретиться с «Оддом», «Волеренгой» и «Динамо» из Загреба. Шестого февраля подопечные Слуцкого сыграют еще с одним соперником. Еще четыре контрольных игры ЦСКА проведет на своем заключительном сборе.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.12.2015 17:42
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    Комментарии (6)
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    Zeff
    1451070784
    Сводите их на какой-нибудь футбол. Пусть посмотрят.
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    ologreds
    1694996527
    numo453041
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