Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    В Красноярске ждут отставки руководства "Енисея"

    Президент "Енисея" Виктор Кардашов и директор клуба Владимир Евтушенко в ближайшее время могут покинуть свои посты. Об этом в пресс-центре sibnovosti.ru заявил депутат законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков, который сейчас имеет большое влияние в развитии местного спорта.

    «Мы за развитие спорта, за футбол. И с губернатором Виктором Александровичем (Толоконским-прим. "Бомбардир") об этом договорились. Я ему всячески помогаю. И тренера нового (Омари Тетрадзе, прим. "Бомбардир") я привез в клуб. До этого 5 лет не ходил на матчи. В этом году 6 раз пришел – 6 раз выиграли. Мы должны помогать этой команде, потому что ее развалили. Я думаю, сегодняшнее руководство клуба ничего не делало для того, чтобы футбол развивался. Будут очень серьезные перемены. И мы должны навести там должный порядок! Потому что футболисты получать должны зарплату ту, которую они заслуживают. Я убежден, что некоторые люди под столом делились, потому что те, кто в запасе получает двести тысяч, а основной двадцать пять тысяч. Куда это годится?», - поделился Быков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2015 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Багул
    1450955337
    Посмотрел прессуху, ничего нового про отставку и т.д. сказано было лишь о том перемены и не только в футболе. Губошлеп Стасик как обычно выдает желаемое за действительное
    Ответить
    Aztec58
    1450959153
    Анатолий Быков? Был в тех краях такой криминальный авторитет, алюминиевые заводы держал. Не он?
    Ответить
    Qweкен
    1450966014
    Aztec58, да, он самый :)
    Ответить
    Romio-xxx
    1450967420
    И что,что он авторитет.А на ваш взгляд на клубы влияют простые рабочие?Пускай двигает,может и изменения будут.
    Ответить
    ologreds
    1694996535
    numo452930
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+