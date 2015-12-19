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    «Интер» договорился с Фегули

    Хавбек «Валенсии» Софиан Фегули согласовал условия личного контракта с «Интером». По информации источника, 25-летний алжирец не смог договориться с «Валенсией» о повышении заработной платы, которая отказалась платить ему три миллиона евро в год. Миланский клуб устраивают такие требования Фегули, поэтому «нерадзурри» готовы предложить ему соглашение сроком на четыре года.

    Контракт Фегули с «летучими мышами» завершается следующим летом, с первого января игрок имеет право на ведение переговоров с любым клубом.

    Источник: Football Italia

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    19.12.2015 16:46
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