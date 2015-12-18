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    Мини-футбол. 18 декабря прошло заседание Исполкома АМФР

    В офисе Ассоциации мини-футбола России 18 декабря прошло заседание Исполкома АМФР. Президент Эмиль Алиев рассказал о деятельности организации за минувший период, особое внимание уделив международным событиями: успешному выступлению мужской сборной России в квалификации ЧМ-16 и завоеванию женской командой серебряных наград 6-го неофициального чемпионата мира в Гватемале.

    Эмиль Алиев поделился планами о проведении Кубка Содружества по мини-футболу вместо аналогичного турнира большого футбола. В настоящий момент этот вопрос активно прорабатывается с Российским футбольным союзом. По планам, в турнире смогут сыграть 8 сильнейших национальных сборных и 8 молодежных сборных команд по футзалу. Говоря о внутренних событиях, Эмиль Алиев доложил о реорганизации соревнований мужской Высшей лиги и планах по аналогичной реформе женского мини-футбола.

    Исполком положительно оценил работу старшего тренера мужских сборных команд России Сергея Скоровича, а также высказался за продление соглашения с наставником женских сборных Евгения Кузьмина.

    Удовлетворительной была признана работа департамента судейства и инспектирования АМФР, направленная как на омоложение корпуса арбитров, так и на воспитание новой смены, для чего «Академия футзала» за истекший период провела большое количество региональных семинаров и уже имеет заявки от новых территорий.

    Исполком утвердил проведение матча за Суперкубок России между чемпионом России и обладателем Кубка 6 августа 2016 года. Был одобрен календарь первых туров Суперлиги сезона 2016/17 гг. с учетом раннего проведения Чемпионата мира в Колумбии (сентябрь месяц): 1-й тур – 10 августа (одинарный), 2-й тур – 20 и 21 августа (спаренный), 3-й тур – 27 и 28 августа (спаренный). Утверждено проведение в мае 2016 года первого Кубка России среди молодежных команд.

    Члены Исполкома положительно оценили работу АМФР и клубов Суперлиги по проекту «Супермишка»: сегодня соревнования среди близлежащих к дворцам спорта школ проводятся всеми без исключения клубами Чемпионата России. Был поддержан проект развития Первенства России среди клубов Высшей лиги с перспективой на пять лет, а также утверждены итоги ежегодного турнира для детских домов, который традиционно проводится при поддержке АМФР в Санкт-Петербурге.

    На Исполкоме были приняты новые региональные члены Ассоциации мини-футбола России:

    1. Волгоградская областная общественная организация «Ассоциация мини-футбола Волгоградской области»

    Председатель: Аргушян Левон Арменович

    2. Региональная общественная организация спортивной Федерации футбола Астраханской области «Мини-футбол»

    Президент: Коняев Владислав Гарриевич

    3.Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Ассоциация мини-футбола»

    Председатель: Эдоков Султан Леманович

    4. Алтайская краевая общественная организация «Алтайская краевая ассоциация мини-футбола»

    Директор: Проскурин Андрей Станиславович.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2015 20:36
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