Анохин: «Для Москвы важно будет получить базу сборных России на территории Лужников»

Президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин рассказал подробности заседания исполкома в Доме футбола.

«Глава РФС рассказал о том, как прошел совет по спорту при президенте РФ. Поручения по его итогам еще готовятся, но для Москвы самым важным будет получить базу сборных России на территории Лужников. В предварительном проекте там значатся полноразмерный манеж, три поля, гостиница. Для столицы интересно получить и два центра регионального развития футбола. Планируется, что они будут созданы на базе двух школ – «Чертаново» и «Строгино». Они уже имеют инфраструктуру и результат по подготовке резерва.

Учитывая кризис и предстоящий чемпионат мира, вряд ли стройка базы начнется раньше 2018 года. Разве что найдется инвестор.

Следующий исполком состоится ориентировочно 22 января. На 4 марта запланирована конференция РФС, на которой должен произойти ряд изменений в юридических документах», – рассказал Анохин.