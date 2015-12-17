Энрике: «Не буду рисковать здоровьем Неймара»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике накануне полуфинала клубного чемпионата мира против «Гуанчжоу Эвергранд» заявил, что не будет рисковать здоровьем нападающего команды Неймара, который продолжает восстановление после травмы.

«Неймар продолжает восстановление. Тот факт, что вы не видели его на тренировке, не означает, что он не восстанавливается.

Я не сторонник того, чтобы допускать риск с травмированными футболистами, как Неймар. Нам необходимо подождать и посмотреть, может ли он играть. Прежде чем играть в финале, нам необходимо выиграит полуфинал», – сказал Энрике.