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    • Уткин: «Лестер Сити» закончит чемпионат седьмым-восьмым, как это бывало с другими «выскочками»

    Уткин: «Лестер Сити» закончит чемпионат седьмым-восьмым, как это бывало с другими «выскочками»

    Комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин считает, что «Лестер Сити», лидирующий в АПЛ, к концу сезона опустится в середину таблицы.

    «Я консерватор. Я пока не вижу предпосылок для того, чтобы «Лестер» не повторил судьбу предыдущих «выскочек», которые бывают каждый год (я не вкладываю дурного смысла в это слово). Думаю, он закончит чемпионат седьмым-восьмым, и это будет прекрасный результат. Я изменю мнение, если после всего того, что мы называем boxing day, «Лестер» не опустится ниже второго места. Вообще в таких вопросах всегда приятно ошибаться. Джейми Варди, вперед!», - прокомментировал Уткин.

    Источник: PROСпорт

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    16.12.2015 12:36
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Диктор
    1450261178
    Походу это твое место ШЕСТОЕ -как и у других выскочек.
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    zenit747
    1450268403
    Хах, как всегда обос**тся со своими прогнозами))
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    Nurbek Taraz
    1450269687
    Уткин ты не любишь апл и мы знаем. Ты фанат реала Так что не болтай
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    С-Пб on-line
    1450272073
    Опять что ли не выспался?!
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    mutabor0992
    1450276015
    Ну Вася просто Нострадамус...Тут много ума не надо.Просто смотреть АПЛ лет 10 и все.А он еще за это лавэ получает.Олень.
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    mutabor0992
    1450276136
    Вася проститУткин...Гы гы.Продался носатой кекелке!
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    ologreds
    1694996584
    numo452106
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